Новини 30 січня: продовження скандалу у закупівлях зброї, фейкові відключення світла

Про Агенцію оборонних закупівель: Агенція повідомила, що Марина Безрукова знову зазначена в Єдиному державному реєстрі, як чинна керівниця за рішенням наглядової ради.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Її робота паралізована.

Про борг: За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів.

Про Київ: Київрада виділила понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. Також ухвалила рішення щодо збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян – з 30 000 грн до 50 000 грн.

Про електроенергію: В "Укренерго" спростували недостовірну інформацію щодо прогнозів про обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням.

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