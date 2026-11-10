Уряд затвердив порядок підземного зберігання нафтопродуктів Укрнафти

Уряд затвердив порядок реалізації експерементального проекту підземного зберігання нафтопродуктів в умовах воєнного стану.

Про це пише "НафтоРинок".

Йдеться про постанову від 4 листопада №1394, при чому дія цього порядку поширюється на нафтопродукти АТ "Укрнафта" та передані ним на договірних умовах на зберігання у підземних сховищах відповідальному зберігачу.

При чому у цьому проєкті не можуть використовуватися підземні сховища нафтопродуктів, визначені іншим проєктом – щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів із складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Мова йде про порядок №1037 затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 серпня, пише "НафтоРинок".

Нинішній порядок визначає АТ "Укрнафта" єдиним поклажодавцем, а інші суб'єкти господарювання, зокрема приватні учасники ринку нафтопродуктів, не можуть скористатися передбаченим механізмом, звертає увагу фахове видання.

Відповідальним зберігачем може бути юридична особа, яка належить до сфери управління Міноборони та визначена ним для зберігання нафтопродуктів.

Міноборони також визначає обсяги нафтопродуктів, які спроможний прийняти окремий зберігач на відповідальне зберігання, та перелік зберігачів та підземних сховищ нафтопродуктів із зазначенням їх потенційної місткості.

Порядок не визначає, за якими критеріями встановлюється обсяг комерційних нафтопродуктів, який Укрнафта може розмістити в підземних сховищах. Обсяги погоджують із Міноборони, але постанова не встановлює обмежень для комерційних запасів.

Договори відповідального зберігання укладаються шляхом приєднання зберігачів до договору, умови якого визначає Укрнафта, відповідальний зберігач може лише приєднатися до договору в цілому.

Порядок передбачає зберігання нафтопродуктів без отримання зберігачем ліцензії на право зберігання, створення акцизного складу із спеціальним статусом.

У документі йдеться про незастосування окремих вимог щодо подання добових даних про рух нафтопродуктів.

А також про спеціальний порядок відображення (надання умовних, а не достовірних відомостей) резервуарів, витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників у реєстраційних даних та відсутність витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників.

Періодичність проведення інвентаризації нафтопродуктів визначається умовами договорів відповідального зберігання нафтопродуктів. Результати інвентаризації оформлюються за формами, затвердженими для бюджетних установ відповідно до законодавства.

"Тобто, порядок не встановлює мінімальної обов'язкової періодичності перевірки фактичних залишків", – зазначає видання.

Документ передбачає, що проєкт реалізовуватимуть протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років з дня набрання чинності цією постановою.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд запускає дворічний експеримент, який передбачає зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах. Йдеться про підземні резервуари під шаром ґрунту та підземне сховище, що об'єднує резервуари, трубопроводи й обладнання у виснажених нафтових чи газових родовищах тощо.

Також раніше Нафтогаз підписав меморандум з компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Тим часом Укрнафта встановлює на київських заправках захисні бар'єри з піском та заявляє, що забезпечила постачання пального на зиму навіть за очікуваного зростання попиту на 10-15%.