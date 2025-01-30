Агенція оборонних закупівель пояснила, чому в держреєстрі Безрукова вказана як голова

Агенція оборонних закупівель повідомила, що Марина Безрукова зазначена в Єдиному державному реєстрі, як чинна керівниця за рішенням наглядової ради.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року. Ці повноваження не припинялися, і були подовжені додатковою угодою, підписаною головою Наглядової ради АОЗ 23 січня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим рішенням наглядової ради державному реєстраторові були подані необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі були приведені у відповідність до фактичних обставин.

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Нагадаємо:

25 січня, після відповідного рішення Міноборони, керівником Агенції оборонних закупівель став директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Попередня директорка органу Марина Безрукова заявила про тиск і неправомірність такого рішення.

29 січня керівницею АОЗ знову стала Марина Безрукова.