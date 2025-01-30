Новости 30 января: продолжение скандала в закупках оружия, фейковые отключения света

Об Агентстве оборонных закупок: Агентство сообщило, что Марина Безрукова снова указана в Едином государственном реестре, как действующая руководительница по решению наблюдательного совета.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок". Его работа парализована.

О долге: За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до 22,6 млрд долларов.

О Киеве: Киевсовет выделил свыше 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Также принял решение об увеличении выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян - с 30 000 грн до 50 000 грн.

Об электроэнергии: В "Укрэнерго" опровергли недостоверную информацию относительно прогнозов об ограничении электроснабжения в связи с похолоданием.

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