За рік борг України перед Світовим банком зріс на 65%

За 2024 рік борг України перед групою Світового банку збільшився на 65% до 22,6 млрд доларів.

Про це пише видання Forbes Ukraine з посиланням на дані Мінфіну.

Частка групи Світового банку у загальному обсязі держборгу сягнула 14%, а роль серед зовнішніх кредиторів становить 19%.

Причиною стрімкого зростання боргу України перед Світовим банком є спрямування багатьма міжнародними партнерами фінансування України через фонди цієї інституції, пише видання.

Сумарна заборгованість перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) за рік зросла на 15% до $18,9 млрд.

Заборгованість України перед ЄС за 2024 рік зросла на 34% до $44 млрд, а частка блоку у державному борзі становить 34%.

Нагадаємо:

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або 159,74 млрд дол.

Сума державного та гарантованого державою боргу України протягом 2024 року збільшилась на 1461,3 млрд грн, у доларовому еквіваленті - на 20,74 млрд дол США.