Частина 9 областей знеструмлена через обстріли, ще у 3 ввели аварійні графіки
ілюстративне фото
Внаслідок ворожих обстрілів 17 листопада знеструмлені частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Також через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях на цю годину вимушено застосовуються аварійні відключення.
В компанії нагадали, що в частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
- для промисловості — графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Нагадаємо:
Протягом минулого тижня ворог атакував українську енергетику та нафтогазовий сектор 116 разів.
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