Внаслідок ворожих обстрілів 17 листопада знеструмлені частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Також через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях на цю годину вимушено застосовуються аварійні відключення.

В компанії нагадали, що в частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Нагадаємо:

Протягом минулого тижня ворог атакував українську енергетику та нафтогазовий сектор 116 разів.