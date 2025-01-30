"Укренерго" попередило про фейкові прогнози щодо обмеження світла через похолодання

В "Укренерго" спростували недостовірну інформацію щодо прогнозів про обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Як йдеться в повідомленні, окремі ЗМІ і телеграм-канали 30 січня поширили інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. В цих повідомленнях джерелом загрози названо "прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України".

"Укренерго" спростовує таку інформацію, адже наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає. У компанії повідомили, що прогнозований рівень зниження температури не призведе до суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.

"Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування обмежень. Укренерго опрацьовує всі можливі сценарії, зокрема й на випадок різкого похолодання", — зазначили в компанії.

В Укренерго також нагадали, що єдиною причиною запровадження аварійних відключень є руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

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