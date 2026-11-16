На Одещині через ворожі удари без світла понад 50 тисяч родин

Вранці 16 листопада ворожих ударів зазнали енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Вранці 16 листопада ворог знову атакував енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин", – йдеться в повідомленні.

Також обстріл пошкодив виробничий майданчик компанії. В будівлі вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання", – додали в компанії.

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