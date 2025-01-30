Виробники зброї закликають Зеленського відновити роботу Агенції оборонних закупівель

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель".

Про це йдеться в повідомленні Асоціації.

Як йдеться в повідомленні, попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту.

"Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов’язані з керівництвом ДП "АОЗ", фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці", - йдеться в повідомленні.

NAUDI закликає Зеленського нормалізувати роботу "Агенції оборонних закупівель" та гарантувати стабільне фінансування контрактів.

Нагадаємо:

25 січня, після відповідного рішення Міноборони, керівником Агенції оборонних закупівель став директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Попередня директорка органу Марина Безрукова заявила про тиск і неправомірність такого рішення.

29 січня керівницею Агенції знову стала Марина Безрукова.

Детальніше про конфлікт Міністерства оборони та Агенції оборонних закупівель читайте в тексті: Хто сіє вітер. З чого виник найбільший скандал у закупівлях зброї і що буде з Умєровим, Безруковою та іншими.