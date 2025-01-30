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Виробники зброї закликають Зеленського відновити роботу Агенції оборонних закупівель

Віктор Волокіта — 30 січня, 16:06
Виробники зброї закликають Зеленського відновити роботу Агенції оборонних закупівель
Марина Безрукова та Рустем Умєров
ВВС

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель".

Про це йдеться в повідомленні Асоціації.

Як йдеться в повідомленні, попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту.

"Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов’язані з керівництвом ДП "АОЗ", фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці", - йдеться в повідомленні.

NAUDI закликає Зеленського нормалізувати роботу "Агенції оборонних закупівель" та гарантувати стабільне фінансування контрактів.

Нагадаємо:

25 січня, після відповідного рішення Міноборони, керівником Агенції оборонних закупівель став директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов. Попередня директорка органу Марина Безрукова заявила про тиск і неправомірність такого рішення.

29 січня керівницею Агенції знову стала Марина Безрукова.

Детальніше про конфлікт Міністерства оборони та Агенції оборонних закупівель читайте в тексті: Хто сіє вітер. З чого виник найбільший скандал у закупівлях зброї і що буде з Умєровим, Безруковою та іншими.

Міноборони

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