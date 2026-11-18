Господарський суд Києва зобов'язав ТОВ "Укртак.ЮА" сплатити державному підприємству Міноборони "Агенція оборонних закупівель" 35 млн грн штрафних санкцій за прострочення поставки бронежилетів.

Про це йдеться у рішенні суду.

У жовтні 2024 року Державний оператор тилу, правонаступником якого стала Агенція оборонних закупівель, замовив у компанії 9 тисяч модульних бронежилетів (тип 2, рівень П, вид 5, комплектність 1-5) за 254,52 млн грн.

Поставити їх мали в листопаді-грудні того ж року. За матеріалами справи, затримка становила від 20 до 110 днів.

Агенція просила стягнути з постачальника 44,59 млн грн пені та 17,14 млн грн штрафу. "Укртак.ЮА" заперечувала проти цих вимог. Компанія пояснювала затримку вилученням правоохоронцями частини товару, який використовувався для виконання контракту, і наголошувала, що зрештою поставила продукцію. Вона просила зменшити штрафні санкції до 446,5 тис. грн.

Суд відхилив посилання на форс-мажор, оскільки компанія не надала доказів, що дії правоохоронців визнали неправомірними.

Водночас суд урахував, що Агенція не зазнала збитків. Крім того, зауважив, що сума штрафних санкцій не повинна перешкоджати виконанню інших зобов`язань, а неустойка не повинна перетворюватися на непомірний тягар для боржника. І в результаті зменшив заявлену суму стягнення до 35 млн грн.

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