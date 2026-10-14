Новини 14 жовтня: Відчутні пошкодження на 26 енергообʼєктах та обмежена швидкість терміналів Starlink

Про що сьогодні говорили

Про удари по енергетиці. Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики і 600 тисяч людей залишилися без світла.

Про Київ. Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області – зокрема, в столиці вночі були атаковані всі три міські ТЕЦ. У дві теплоенергоцентралі столиці, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, поцілили у 2025 загалом 19 ракет та дронів, цього року зафіксовано вже майже 50 ударів.

Про Starlink. Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що компанія SpaceX Ілона Маска цілеспрямовано обмежила швидкість терміналів Starlink в Україні, що призвело до зриву низки бойових операцій.

Про атаки на дата-центр РФ. Дрони завдали удару по найпотужнішому в Росії дата-центру, що належить найбільшому банку та технологічній компанії країни – Сбербанку.

Про зобов'язання перед ЄС. Верховна Рада запустила незалежний конкурс на нових членів Рахункової палати – від цього залежить фінансова допомога Україні від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

Про американців. Незважаючи на те, що Росія посилила атаки на об'єкти в Україні, пов'язані з американськими корпораціями, Трамп і його адміністрація ніяк не реагують на це, звертає увагу CNN.

Ексклюзиви ЕП

Зміни до бронювання: що хотіли та що ухвалили в уряді

Мінекономіки розробило проєкт постанови, яка могла суттєво зменшити кількість заброньованих від мобілізації, але до остаточного варіанту документа увійшли не всі радикальні пропозиції. Що зміниться для заброньованих?