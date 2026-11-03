Авіакомпанію Коломойського повертають державі – адвокатка

Північний апеляційний господарський суд ухвалив повернути державі 94,5% акцій пов'язаної з Ігорем Коломойським авіакомпанії "Дніпроавіа", розірвавши договір їхнього продажу компанії "Галтера".

Про це повідомила адвокатка Олена Доненко, яка представляла інтереси Дніпровської міської ради.

За її словами, суд розглянув апеляційні скарги міськради, Фонду державного майна та "Галтери" у справі №904/1247/24.

За результатами розгляду суд розірвав договір купівлі-продажу пакета акцій "Дніпроавіа", укладений між ФДМУ та "Галтерою" 28 серпня 2009 року.

Депозитарну установу зобов'язали списати з рахунку "Галтери" 111 956 480 акцій компанії та зарахувати їх на рахунок держави Україна. Цей пакет становить 94,572% статутного капіталу авіакомпанії.

Нагадаємо:

У 2009 році Фонд держмайна продав цей пакет акцій "Галтері", через яку "Дніпроавіа" контролювала група "Приват" Ігоря Коломойського.

Окремо тривали суди щодо права експлуатації аеропорту Дніпра. У вересні 2022 року суд скасував це право для "Галтери", а в лютому 2023 року мер Борис Філатов повідомив про перемогу міськради в апеляції.