У Києві – перебої із водопостачанням

Внаслідок ворожих атак у Києві знеструмлено основні водопровідні об'єкти, що спричинило перебої із водопостачанням.

Про це повідомив Київводоканал.

"Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об'єкти Київводоканалу. У зв'язку з цим наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє", – говориться у повідомленні.

Київводоканал запевнив, що фахівці "спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці".

Тим не менш, після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску.

"Про зміни в ситуації інформуватимемо додатково", – зазначено у повідомленні.

Київводоканал нагадує, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд".

Нагадаємо:

Вранці у вівторок через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у столиці та шести областях України застосовуються аварійні відключення.