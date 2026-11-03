Київ зупиняє трамваї й тролейбуси: чи буде працювати метро

Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняють рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Частину маршрутів дублюватимуть автобуси, однак вони не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту, попередили в КМДА.

КМДА

Кількість машин залежатиме від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та ситуації в місті. Розклад дублюючих автобусів мають опублікувати на сайті "Київпастрансу".

КМДА

За повідомленням міської влади, метро наразі працює у штатному режимі, проте його подальша робота також залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Рух трамваїв і тролейбусів відновлюватимуть після стабілізації енергосистеми.

Нагадаємо:

Раніше 3 листопада мер Віталій Кличко повідомив про пошкодження об’єктів київського регіонального енерговузла.

Через російські атаки у Києві та області запровадили екстрені відключення, у столиці також виникли перебої з водопостачанням.