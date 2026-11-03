Підвищення тарифів для населення: Міненерго прокоментувало рекомендації МВФ

Фахові рекомендації МВФ щодо підвищення тарифів на світло та газ для населення важливі для України як пропозиції, але Україна готова на зміни в ціноутворенні лише після впровадження дієвої моделі підтримки українських родин.

Про це заявили у Міністерстві енергетики України.

"Щодо технічного звіту МВФ, позиція чітка й незмінна: мораторій на підвищення тарифів в Україні продовжує діяти. Будь-які зміни системи тарифоутворення згідно з чинним законом можливі лише після завершення воєнного стану", – говориться у повідомленні.

У Міжнародному валютному фонді пропонують Україні два сценарії поступової відмови від ПСО протягом трьох років шляхом поступового підвищення тарифів. Вони відрізняються цільовими тарифами на газ та електроенергію на третій рік впровадження.

Міненерго зазначає, що Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору. Її ключова складова — захист людей.

"Працюємо над удосконаленою моделлю адресної підтримки у питаннях отримання субсидій та пільг", – говориться у повідомленні.

"Разом із партнерами починаємо створювати єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки, де усі рахунки та вся державна підтримка — в одному вікні, з інтеграцією в державні реєстри на базі Дії. Саме адресна соціальна підтримка людей стане першим кроком цих перетворень", – зазначили у відомстві.

"Фахові рекомендації МВФ важливі для України як пропозиції. Проте, рішення буде ухвалювати держава, і їх послідовність чітка: спочатку дієва модель підтримки українських родин, і лише потім — зміни в ціноутворенні", – говориться у повідомленні.

В технічному звіті МВФ фахівці оцінили ситуацію в українській енергетиці. Звіт охоплює широкий спектр тем і базується на структурі споживання домогосподарств 2021 року.

У ньому змодельовано кілька сценаріїв. Усі вони є розрахунками, а не зобов'язаннями, і жоден із них не передбачає негайного виконання, наголосили у міністерстві.

"Звіт потрібен, щоб держава бачила детальну фінансову картину чинної системи підтримки та могла оцінити різні варіанти реформи", – додали там.

Нагадаємо:

Фіскальні витрати на енергетичні субсидії, пов'язані із ПСО та аналогічними заходами, досягли 3,7% ВВП України на рік у 2024-2026 роках, тож МВФ пропонує два сценарії відмови від них.