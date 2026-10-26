Світові енергоринки не оговтаються від війни в Ірані у 2027 році – директор МЕА

Світові енергоринки не повернуться до рівнів до війни в Ірані у 2027 році

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол вважає, що у 2027 році енергетичні ринки не повернуться до того стану, в якому вони перебували до початку війни в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

"Боюся, що не бачу жодного реалістичного сценарію, за яким ринки наступного року повернуться до того стану, в якому ми перебували до початку цієї війни", – сказав Бірол на конференції "Міжнародний тиждень енергетики" в Сінгапурі.

"Тому нам усім потрібно підготуватися, зробивши енергетичну безпеку пріоритетом для наших урядів та ділових кіл, не забуваючи про те, що чекає … у наступному розділі історії", – додав він.

Директор МЕА також висловив занепокоєння щодо зимового попиту на деякі види пального, особливо на дизель, який в у багатьох країнах Заходу використовується для опалення.

"У деяких регіонах світу, де зазвичай попит на дизель зростає [взимку – ЕП], кілька нафтопереробних заводів зараз перебувають на технічному обслуговуванні.

У Європі нас чекає сувора зима, оскільки європейські країни скоротили імпорт газу з Росії, а додаткова проблема – через війну в Ірані Катар та ОАЕ не можуть експортувати газ так, як раніше, – чинитиме значний тиск на газові ринки", – каже Бірол.

Також він Бірол очікує "потужного відродження" атомної енергетики внаслідок цієї енергетичної кризи.

Нещодавнє дослідження МЕА показало, що зараз будуються атомні електростанції загальною потужністю 90 гігаватів, і це найвищий показник за останні 40 років, додав він.

Нагадаємо:

Єменські хусити, що підтримують Іран, у понеділок заявили, що атакували саудівські нафтоперекачувальні станції "Схід-Захід" та аеропорт у Ер-Ріяді.

В понеділок ціни на нафту коливалися близько 114 дол. за барель Brent та 101 дол. за барель WTI.