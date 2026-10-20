Ціни на нафту сягнули максимуму з травня попри послаблення санкцій проти РФ

У вівторок ціни на нафту зросли та коливалася поблизу п'ятимісячного максимуму, через нові атаки хуситів на саудівську енергетичну інфраструктуру та про обстріли суден у Перській затоці.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними Trading Economics, станом на 12:25 за Києвом ціни на нафту Brent зросли до 111,22 дол. за барель, а на WTI – до 100,45 дол. за барель. Для Brent це максимум з 18 травня, а WTI підіймалася до 105,83 дол. у вересні.

За повідомленнями, за два тижні внаслідок обстрілів в Ормузькій протоці постраждали принаймні 18 суден, що підтримує "премію за ризик" у цінах на нафту.

Крім того, єменські хусити в понеділок заявили, що завдали низки ударів по саудівських об'єктах енергетичного, авіаційного та військового призначення.

Зокрема йдеться про об'єкт державної нафтової компанії Saudi Aramco у Янбу (головний експортний порт країни в умовах блокади Ормузу), нафтове родовище Шайба, Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та аеропорт Абха.

Також у понеділок внаслідок атаки хуситів на навчальний табір сил безпеки в провінції Шабва, підконтрольній міжнародно визнаному уряду Ємену, загинуло 58 осіб, а понад 200 отримали поранення.

Поновлення атак посилило побоювання щодо стабільності в регіоні та підкреслило постійні ризики для постачання енергоносіїв з цього регіону, утримуючи ціни на нафту на рівні понад 100 доларів за барель.

Крім того, агентство додає, що послаблення санкцій проти російського дизелю виявилося неефективним для стримування цін на енергоресурси.

"Хоча перспектива додаткових вантажів російського дизелю теоретично дає певне полегшення, трейдери значно більше зосереджені на ризиках подальшого руйнування енергетичної інфраструктури в Перській затоці", – каже Тім Ватерер, головний аналітик KCM Trade.

Нагадаємо:

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки.

Після цього ціни на нафту незначно скоротилися, проте продовжили зростати через війну на Близькому Сході.