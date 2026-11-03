У регіонах застосували спеціальний графік аварійних відключень

У Сумській та Полтавській областях застосували спеціальний графік аварійних відключень, при чому споживачам не можуть назвати тривалість знеструмлення.

Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго", а також АТ "Полтаваобленерго".

"В області застосовано СпецГАВ! О 15:19 отримана команда НЕК "Укренерго" ввести СпецГАВ", – говориться у повідомоенні на сторінці АТ "Полтаваобленерго" у Facebook. "Сумиобленерго" повідомляє про застосування СпецГАВ у повному обсязі.

"СГАВ або Спец ГАВ (спеціальний графік аварійних відключень) – комплекс заходів, спрямований на оперативне розвантаження енергосистеми у значних обсягах, які реалізуються відключенням ліній 35-110 кВ, а також трансформаторів і секцій шин на підстанціях 35-110 кВ", – нагадують обленерго.

Вони вводяться та відміняються за спеціальною командою диспетчера НЕК "Укренерго", при чому повідомити споживачів про тривалість знеструмлення при застосуванні ГАВ і СпецГАВ – неможливо.

Складна ситуація в енергетиці – наслідок збройної агресії Росії. У обленерго запевнили, що енергетики роблять все, щоб стабілізувати енергетичну систему.

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