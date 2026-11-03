Триває одна з наймасштабніших атак на енергетику України – Укренерго

З ночі триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, у низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася, зазначили у компанії.

"Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб'єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури", – говориться у повідомленні.

Внаслідок атак у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

"Тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури", – інформує Укренерго.

Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло.

Нагадаємо:

Вранці 3 листопада через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у столиці та шести областях України застосовуються аварійні відключення.

Під час російської атаки вночі та вранці під ударом опинилися енергетичні об'єкти у 10 областях України.

У частині областей, де не діють аварійні відключення, застосовуються графіки відключень обсягом до 4 черг – це понад 12 годин без світла. Це перші відключення такого обсягу цієї осені.

У Сумській та Полтавській областях застосували спеціальний графік аварійних відключень, при чому споживачам не можуть назвати тривалість знеструмлення.

Внаслідок ворожих атак у Києві знеструмлено основні водопровідні об'єкти, що спричинило перебої із водопостачанням.