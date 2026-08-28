Новини 28 серпня: атаки РФ по бізнесу

Про атаки РФ: удар РФ знищив лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі під час удару 27 серпня, він не підлягає відновленню.

Російський безпілотник 28 серпня влучив у склад із книжками Readeat, Book.ua, знищено наклади Vivat та інших видавців.

У ніч проти 28 серпня Росія обстріляла склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

27 серпня внаслідок чергової російської атаки згорів один зі складів енергокомпанії YASNO, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій.

Про паливну кризу в РФ: від початку серпня українські сили щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні заводи, а дефіцит бензину знову вдарив по водіях навіть у Москві та Московській області.

За даними EA Analytics, підрозділу консалтингової компанії Energy Aspects Ltd., обсяги перероблювання в Росії зараз коливаються на рівні, близькому до найнижчого за останні понад два десятиліття.

Про Венесуелу: Венесуела розглядає можливість виходу з Організації країн – експортерів нафти, що може стати новим ударом по цьому нафтовому картелю.

Про зиму: Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

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