Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Окупанти спалили склад YASNO з сонячними панелями

Семен Рубан — 28 серпня, 15:00
Окупанти спалили склад YASNO з сонячними панелями
Росіяни знищили склад з обладнанням YASNO
Фото: Сергій Коваленко у Facebook

27 серпня внаслідок чергової російської атаки згорів один зі складів енергокомпанії YASNO, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій.

Про це повідомив директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Більшість обладнання пошкоджене, а те, що вціліло, компанія вже перемістила на інші склади. Зараз YASNO оцінює збитки.

Ніхто з працівників не постраждав.

Коваленко каже, що компанія продовжить виконувати свої зобов'язання перед клієнтами – за якістю та термінами встановлення сонячних електростанцій та установок зберігання енергії.

"Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви", – наголосив він.

Читайте також
Місце під сонцем: в Україні побудували більше СЕС, ніж країна втратила через війну

Нагадаємо:

Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

енергетика війна YASNO Наслідки обстрілів в Україні

YASNO

Окупанти спалили склад YASNO з сонячними панелями
У Києві та області скасували екстрені відключення
Київ повернеться до класичних графіків відключень не раніше квітня – Yasno

Останні новини