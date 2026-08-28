Окупанти спалили склад YASNO з сонячними панелями

27 серпня внаслідок чергової російської атаки згорів один зі складів енергокомпанії YASNO, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій.

Про це повідомив директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Більшість обладнання пошкоджене, а те, що вціліло, компанія вже перемістила на інші склади. Зараз YASNO оцінює збитки.

Ніхто з працівників не постраждав.

Коваленко каже, що компанія продовжить виконувати свої зобов'язання перед клієнтами – за якістю та термінами встановлення сонячних електростанцій та установок зберігання енергії.

"Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви", – наголосив він.

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