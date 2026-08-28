Нафтовий картель ОПЕК може втратити ще одного члена – ЗМІ

Венесуела розглядає можливість виходу з Організації країн – експортерів нафти, що може стати новим ударом по цьому нафтовому картелю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Ідея виходу обговорювалася під час переговорів країни із представниками США, проте остаточного рішення ще не ухвалено.

Чому це відбувається?

Рішення про вихід з ОПЕК підкреслило б масштабну політичну перебудову в Каракасі, що відбулася після того, як президент США Дональд Трамп викрав диктатора Ніколаса Мадуро та взяв під контроль нафтову галузь країни.

Щораз вищий вплив Вашингтона також відображається у переговорах США з венесуельським керівництвом щодо отримання значної частки в нафтових родовищах країни. Серед можливих варіантів – 100-річна оренда кількох нафтових родовищ.

Колись Венесуела була одним із провідних членів ОПЕК, але її значення зменшилося, оскільки санкції США та внутрішня нестабільність призвели до занепаду її нафтової галузі.

У липні країна видобувала 1,16 млн барелів на день — це менше ніж половина від обсягу, який вона видобувала 10 років тому. Однак цьогоріч видобуток знову зріс.

Яким буде ефект?

Агентство вважає, що, з огляду на довгострокове скорочення видобутку, ймовірний вихід Венесуели навряд чи матиме значний негайний вплив на світові нафтові ринки, на яких наразі домінують наслідки війни США з Іраном.

Проте ця ідея набирає обертів на тлі розчарування громадськості щодо зобов'язань членства, про яке заявляють Ірак та інші країни.

Вихід Венесуели посилить сумніви щодо того, чи зможе ОПЕК і надалі зберігати єдність та впливати на ціни на нафту. Подальший розпад організації може втягнути її членів у запеклу боротьбу за частку ринку, що стане повторенням короткочасної цінової війни 2020 року.

Один зі співрозмовників Bloomberg каже, що деякі американські чиновники бачать перспективу створення нафтової супердержави на основі альянсу між США та Венесуелою, що значно зменшило б вплив ОПЕК.

Через низький видобуток зараз Каракас не підпадає під жодні обмеження ОПЕК щодо його обсягів. Водночас звільнення країни від будь-яких потенційних квот допомогло б їй максимізувати видобуток у довгостроковій перспективі.

Тоді Вашингтон зміг би реалізовувати свої плани щодо нафтового сектору країни, не обмежуючись зобов'язаннями перед іншою організацією.

Крім того, можливий вихід Венесуели з ОПЕК відкрив би шлях для міжнародних нафтових компаній із США та інших країн, які могли б відігравати більшу роль у відновленні нафтової галузі країни, що посилило б глобальний надлишок нафти, який прогнозується в найближчі роки.

Крім того, вихід країни з ОПЕК став би перемогою для Трампа, який давно критикує ОПЕК за те, що її квоти призводять до зростання цін на нафту й витрат на пальне для американців.

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Нагадаємо:

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 травня 2026 року.

Рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК готувалося три роки та ґрунтується на думці, що світ близький до кінця ери вуглеводнів, через що потрібно продати максимум нафти "тут і зараз".