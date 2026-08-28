Обсяги перероблення нафти у РФ тримаються на двадцятирічному мінімумі

За даними EA Analytics, підрозділу консалтингової компанії Energy Aspects Ltd., обсяги перероблювання в Росії зараз коливаються на рівні, близькому до найнижчого за останні понад два десятиліття.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками EA Analytics, у серпні країна переробляла в середньому трохи більше 3,8 млн барелів на добу. Раніше влітку, коли попит зростає через відпустки та початок сільськогосподарського сезону, Росія переробляла від 5,3 до 5,5 млн барелів на добу.

За словами джерела, ознайомленого з даними, через значне скорочення обсягів переробки виробництво бензину та його постачання на внутрішній ринок у перші три тижні серпня впали майже на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Виробництво дизельного палива, яке в Росії є значно менш популярним автомобільним паливом, за той самий період скоротилося більш ніж на 23%.

Проте, завдяки забороні на експорт більшої частини дизельного палива, введеній цього літа, внутрішні поставки скоротилися лише на 3%, зазначило джерело.

До початку українських ударів Росія була одним із основних експортерів дизельного палива, на частку якої припадало близько 10% світових поставок. Зараз ці обсяги залишаються на внутрішньому ринку, що сприяє відносній стабільності внутрішніх поставок дизельного палива.

EA Analytics очікує, що у вересні обсяги переробки на російських НПЗ дещо зростуть — до майже 4,2 млн барелів на добу, "хоча ризики зниження цього показника залишаються, якщо українські удари безпілотників по російських НПЗ триватимуть такими ж темпами", — зазначив Луїс Нів-Хауз, аналітик нафтових ринків у компанії Energy Aspects.

Російський уряд, який заборонив більшу частину експорту бензину до кінця січня 2027 року, зараз розглядає можливість продовження заборони на експорт дизельного палива до вересня або навіть на довший термін, щоб допомогти пом'якшити дефіцит.

Тим часом регіональні керівники готують мешканців до того, що запаси палива залишатимуться на низькому рівні навіть після літніх канікул.

Нагадаємо:

Від початку серпня українські сили щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні заводи, а дефіцит бензину знову вдарив по водіях навіть у Москві та Московській області.