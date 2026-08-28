Держава співфінансуватиме наукові розробки, замовлені бізнесом

Уряд виділив сто мільйонів гривень на підтримку прикладних досліджень і розробок для оборони, енергетики, транспорту, медицини, агросектору, ІТ-галузі тощо.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Уряд вперше запускає механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки", – написав він у Телеграм.

Цього року на це спрямовуємо 100 млн грн. Пріоритет — безпека й оборона, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, ІТ та робототехніка.

"Принцип простий: команди державних університетів і наукових установ розроблятимуть рішення під конкретні технологічні та виробничі потреби компаній. Держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєкту залежно від розміру бізнесу, решту — компанія-замовник", – пояснив очільник уряду.

"Так держава допомагатиме пройти шлях від ідеї та випробувань до готового рішення. Наше завдання — створити більше можливостей, щоб українські дослідження і розробки працювали на оборону, економіку, а бізнес отримував необхідні технологічні рішення в Україні", – зазначив Корецький.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів вперше затвердив список держзамовлень науковцям: вони створять 22 наукові розробки. На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію у понад 186 млн грн.