Росіяни знищили 90% сучасних товарних складів в Україні – Висоцький

Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

"90% вже знищено. Але разом з цим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Загрози голоду немає", – наголосив міністр.

Проте він зазначив, що атаки на логістичну інфраструктуру можуть вплинути на асортимент товарів у магазинах.

Через постійне знищення складської інфраструктури змінюється логістика ритейлу. За словами Висоцького, найбільш реалістичною альтернативою наразі є постачання продукції "з коліс", хоча така логістика є складнішою та дорожчою.

Частина підприємств наразі релокуються в інші місця, однак російські атаки вже фіксуються і на релокованих об'єктах.

Міністр також підтримав паритетний розподіл ризиків між учасниками ланцюга постачання у разі знищення продукції внаслідок російських атак. Водночас Висоцький наголосив, що держава не є учасником цих господарських і договірних відносин.

"З точки зору постачання продукції і реалізації, у нас на сьогодні немає жодного державного оператора на цьому ланцюгу. Це виключно господарські і договірні відносини між суб'єктами.

З нашої точки зору, все-таки паритетний розподіл ризиків був би справедливим", – каже Висоцький.

Він зазначив, що механізм компенсації втрат за знищену продукцію не обов'язково має передбачати розподіл збитків у співвідношенні 50 на 50, оскільки різні товари мають різну націнку, умови реалізації та прибутковість.

"Було б чесно, щоб за товарами був прописаний розподіл ризиків залежно від кінцевого економічного ефекту. Він не може бути 100% в якусь одну сторону. Але він має бути індивідуальний, залежно від товарної позиції і умов співпраці", – підсумував Висоцький.

Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.

Унаслідок російської атаки 27 серпня пошкоджено склад мережі продуктових магазинів КОЛО. Того ж дня внаслідок російської атаки постраждав склад у Київській області, який використовувала мережа "Фора".

Цей склад мережа використовувала лише 4 дні.

20 серпня внаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Цей розподільчий центр пропрацював лише тиждень.