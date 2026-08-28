У нафтовій державі знову полюють на бензин: черги дійшли до Москви

Від початку серпня українські сили щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні заводи, а дефіцит бензину знову вдарив по водіях навіть у Москві та Московській області.

Про це пише Bloomberg.

Після послаблення атак у другій половині липня постачання пального по Росії тимчасово покращилося. Однак перепочинок виявився коротким — нова хвиля ударів знову загострила дефіцит.

У місцевих чатах мешканці Москви та області щодня обмінюються інформацією про АЗС, де ще можна заправитися, і довжину черг. Черга з 30–50 автомобілів у столиці вже не видається незвичною.

Обмеження на продаж пального діють у десятках регіонів — від узбережжя Балтійського моря до Сибіру. Один із глемпінгів поблизу Чорного моря навіть заявив у соцмережах, що дарує відвідувачам повну каністру бензину.

Відсутність черги, ймовірно, означає, що на заправці немає пального або його продають за надто високою ціною. На незалежних АЗС бензин коштує близько 100 рублів — приблизно 1,2 долара — за літр і дорожче. У мережах великих нафтових компаній із власними НПЗ ціна залишається нижчою за 80 рублів.

Нова хвиля дефіциту ускладнює повсякденне життя понад 50 млн російських водіїв та їхніх родин. Bloomberg пише, що Київ прагне перенести наслідки війни на територію Росії, послабити підтримку війни серед населення та скоротити доходи від експорту вуглеводнів.

За даними Bloomberg, у серпні Україна атакувала чотири з десяти найбільших російських НПЗ. Їх будували для стабільного постачання пального до найбільш густонаселених та індустріально розвинених районів країни.

Нагадаємо:

Осінній пік попиту на пальне може накластися на вихід у плановий ремонт великих НПЗ в Росії та одного з двох заводів Білорусі, які активно постачали пальне до Росії, створивши новий дефіцит у країні.

Нова хвиля дефіциту пального, яка прийшла з початком серпня, вже охопила майже всю Росію. У більшості регіонів спостерігаються серйозні обмеження на відпуск пального, а в 16 регіонах – часткові обмеження.