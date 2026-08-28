ТРЦ "Караван" у Дніпрі знову запрацював через 3 дні після ворожої атаки

Вигляд "Каравану" одразу після ворожої атаки 25 серпня. ТРЦ вже відновив роботу

Торговий центр "Караван" у Дніпрі відновив роботу після того, як російська атака 25 серпня спричинила там масштабну пожежу.

Про це йдеться в дописі "Каравану" в Instagram.

"Попри всі труднощі та ворожі атаки, ТРЦ "Караван" знову відчиняє свої двері для вас! Ми відновлюємо роботу, бо віримо у життя, у нашу незламність і в Україну", – пише ТРЦ.

Торгівельний центр працюватиме щодня, з 10:00 до 21:00, проте під час тривог призупинятиме роботу.

Водночас частина магазинів у ТРЦ ще не відновила роботу. На коментарі користувачів "Караван" відповів, що ліфт, магазин LC Waikiki та кінотеатр поки не працюють. На відкриття магазину Reserved ТРЦ очікує найближчими днями.

Водночас на питання про роботу магазинів "Фокстрот", INGLOT, Intertop та Mango, "Караван" відповів, що ці мережі вже відновили роботу.

Нагадаємо:

21 серпня російські війська двічі атакували безпілотниками торгівельний центр у Кривому Розі. Унаслідок ударів загинули 16 людей, ще 130 постраждали, серед них 23 дитини.