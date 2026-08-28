РФ знищила завод горілки "Хортиця"

Удар РФ знищив лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі під час удару 27 серпня, він не підлягає відновленню.

Про це 28 серпня повідомила пресслужба Global Spirits у коментарі NV Бізнес.

За даними компанії, у завод було чотири влучання, а пожежа тривала щонайменше три години. Частина продукції згоріла, решта оплавилася й підлягає утилізації.

Global Spirits втратила 3-4 млн пляшок продукції, за яку вже було сплачено акциз. Середню вартість одиниці товару в компанії оцінюють у 100 грн.

На підприємстві працювали понад 500 людей, а продуктивність ліній розливу сягала 16 пляшок за секунду. Окрім "Хортиці", завод виготовляв горілки під торговими марками "Мороша", "Первак", "Медова", "Пшенична сльоза", Gold Ukraine.

Нагадаємо:

27 серпня про удар по одному з підприємств Запоріжжя, пошкодження виробничих приміщень і пожежу повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров.