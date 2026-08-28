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Ворог зруйнував гіпермаркет Fozzy Group у Вишневому

Володимир Тунік-Фриз — 28 серпня, 16:42
Ворог зруйнував гіпермаркет Fozzy Group у Вишневому
Ворог зруйнував гіпермаркет Fozzy Group у Вишневому
Fozzy Group

Російські загарбники 28 серпня завдали удару по гіпермаркету FOZZY Cash&Carry у місті Вишневе, що на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Fozzy Group.

Ніхто з людей під час атаки не постраждав. Гіпермаркет наразі не працює. Масштаб пошкоджень наразі невідомий.

"На місці працюють рятувальники та триває ліквідація наслідків атаки. Щиро дякуємо працівникам ДСНС та всім службам за мужність і невпинну роботу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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