Ворог зруйнував гіпермаркет Fozzy Group у Вишневому

Російські загарбники 28 серпня завдали удару по гіпермаркету FOZZY Cash&Carry у місті Вишневе, що на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Fozzy Group.

Ніхто з людей під час атаки не постраждав. Гіпермаркет наразі не працює. Масштаб пошкоджень наразі невідомий.

"На місці працюють рятувальники та триває ліквідація наслідків атаки. Щиро дякуємо працівникам ДСНС та всім службам за мужність і невпинну роботу", – йдеться у повідомленні.

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Російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.