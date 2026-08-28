Шахед влучив у склад із книжками українських видавців: відправлень не буде

Російський безпілотник 28 серпня влучив у склад із книжками Readeat, Book.ua, знищено наклади Vivat та інших видавців.

Про це повідомили засновник Readeat Дмитро Феліксов та голова Української видавничої асоціації Артем Біденко.

Феліксов зазначив, що через удар 28 серпня відправлення замовлень не буде.

"Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat і Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні не буде", — написав Феліксов.

Біденко заявив, що новий удар припав по книжкових складах, унаслідок чого знищено наклади Vivat, Readeat та низки інших видавництв.

За словами Феліксова, компанія комунікує з видавцями та власниками складів, і вже перебудовує ланцюги постачання. "Шукаємо нові складські рішення і механізми справедливої компенсації втраченого", - додав він.

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Нагадаємо:

За два місяці росіяни знищили близько 33% річного обсягу випуску книг: у липні – 1,5 млн примірників, у серпні – 10 млн. Постраждали десятки видавництв та книгарень, а також сотні шкіл, адже через атаки згоріли 9% нових підручників.