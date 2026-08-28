Росія знищила склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

У ніч проти 28 серпня Росія обстріляла склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Про це повідомив директор видавництва Іван Малкович у Facebook.

"Ми змовчували, коли кілька разів у різних місцях рисня нищила наші книжки і висаджувала вікна й двері в нашому головному складі. Але цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання", – написав він.

Найближчим часом у видавництва будуть проблеи з відправленням замовлень. Збитки Малкович не розкриває, але зазначив, що сума – велика.

Читайте також 451 градус за Фаренгейтом. Росіяни знищили третину надрукованих в Україні книг

Нагадаємо:

Російський безпілотник 28 серпня влучив у склад із книжками Readeat, Book.ua, знищено наклади Vivat та інших видавців.

За два місяці росіяни знищили близько 33% річного обсягу випуску книг: у липні – 1,5 млн примірників, у серпні – 10 млн. Постраждали десятки видавництв та книгарень, а також сотні шкіл, адже через атаки згоріли 9% нових підручників.