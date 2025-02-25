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Новини 25 лютого: зміни у бронюванні, деталі угоди про надра, повернення українців

Віктор Волокіта — 25 лютого, 21:00
Новини 25 лютого: зміни у бронюванні, деталі угоди про надра, повернення українців
Getty Images

Про що говорили сьогодні?

Про надра: Україна та США узгодили деталі договору про надра. Оновлений договір не передбачає, що США повністю володітимуть спільним із Україною фондом, але він не має чітких гарантій безпеки.

Про відновлення України: Через три роки після повномасштабного вторгнення загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття, що в 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік.

Про українців за кордоном: Після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться.

Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.

Про бронювання: Кабінет міністрів продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня.

Про пенсії: Кабінет міністрів затвердив рішення про індексацію пенсій, що має відбутися 1 березня. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.

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