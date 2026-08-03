Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації

Уряд ухвалив зміни, які дозволяють військовозобов'язаним з відстрочкою від призову переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

"Військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів", – говориться у повідомленні.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів України.

"Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо", – пояснили у відомстві.

Доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню.

Якщо рішення комісії позитивне – попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг). Якщо негативне – чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

Ухвалені зміни також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу Дія, автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки.

Також правила передбачають припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів.

Комісія має розглядати заяви протягом 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів – не більше 15 робочих днів.

Також йдеться ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення і "швидке внесення даних до реєстру Оберіг протягом 1 календарного дня у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки".

Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних, наголошують у Міноборони.

Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру Оберіг.

"Зміни сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв".

Нагадаємо:

Раніше Кабмін оприлюднив постанову про нові строки й порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, який дає підстави для бронювання військовозобов'язаних. Постанова підвищує зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (або 25 941 грн), для критичних підприємств, які фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи ТОТ, залишили окремий нижчий поріг — не менше 2,5 мінімальних зарплат (21 618 грн).

Ухвалені урядом нові критерії щодо бронювання військовозобов'язаних передбачають, що працівник, який працює за сумісництвом враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз за одним місцем роботи – це не дасть збільшувати квоту на бронювання на кількох підприємствах.