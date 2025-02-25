Скільки українців повернеться з-за кордону після війни: відповідь міністра єдності

Після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться.

Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші".

"Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення", – заявив Чернишов.

"Також ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишитися там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати", - додав він.

За його словами, зараз уряд розробляє певні практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців. "Ми розраховуємо, що це відбудеться цього року", - зазначив Чернишев, говорячи про появу таких мотиваційних моделей.

В цілому, за словами міністра, Україна щороку втрачає 300 тисяч людей через причини, які не пов’язані з війною. А для повоєнної відбудови і подвоєння ВВП України за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів та іммігрантів.

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Нагадаємо:

У 2025 році очікується продовження чистого відпливу мігрантів (200 тисяч українців), натомість з 2026 року почнеться чисте їх повернення в Україну (200 тисяч людей), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 500 тисяч українців).