Кожне сьоме підприємство ОПК не підтвердило статус критично важливого

14% підприємств оборонно-промислового комплексу не підтвердили статус критично важливих під час перегляду, який Міноборони завершило 1 вересня, від цього статусу залежить право бронювати військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомило Міноборони.

Перегляд стосувався статусів, наданих до 7 липня 2026 року, а документи підприємства мали подати до 10 серпня. Спрощену процедуру передбачили для виконавців оборонних контрактів із часткою оборонного виробництва понад 50%, резидентів Defence City, виробників боєприпасів і вибухових речовин, а також авіабудівних та космічних підприємств.

Тим, хто статус не підтвердив, Міноборони пропонує подати повний пакет документів на загальних підставах. Скільки це підприємств у абсолютних числах, Міноборони не повідомило.

"Можливість зберігати ключових фахівців безпосередньо пов'язана зі спроможністю стабільно виконувати оборонні замовлення", — заявила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.

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Нагадаємо:

У травні уряд дав бізнесу три місяці на оновлення критичності, піднявши поріг середньої зарплати для підтвердження статусу до трьох мінімальних — 25 941 грн, а для прифронтових територій до 21 618 грн.

Оборонний сектор при цьому зростає, дохід резидентів Defence City Міноборони оцінювало у 90 млрд грн.