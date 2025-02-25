Уряд продовжив термін бронювання працівників від мобілізації

Кабінет міністрів продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", - написав Шмигаль у Телеграм.

"Уряд продовжує перехідний період оновлення статусу критично важливих підприємств до 31 березня, залишаючи поточні рішення про бронювання чинними. Через труднощі, які спричинили російські кібератаки на початку року, ми продовжили можливість як подати документи на оновлення критичності, так і перебронювати співробітників", — зазначила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал Дія. Якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію

Авторизуватися на порталі Дія. Обрати послугу "Бронювання працівників" та натиснути «Подати заяву». Внести необхідні дані працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант). Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії:

середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Нагадаємо:

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) зверталася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.