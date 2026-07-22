Створення Координаційного центру з бронювання скасовано

На засіданні Кабінету міністрів України від 22 липня 2026 року було ухвалене рішення про скасування постанови уряду щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді.

Ще 16 липня на сайті Мінекономіки зʼявилось повідомлення про створення Координаційного центру з бронювання, однак пізніше його видалили. Forbes Ukraine, із посиланням на пресслужбу уряду, писло, що повідомлення було "передчасним", бо орган ще не утворено.

Рішення про скасування органу мотивують зміною уряду.

ЕП

У рішенні також повідомляють, що Мінекономіки не врахувало зауваження Міненерго, Мінʼюсту, Мінрозвитку та СБУ до постанови про створення Коордцентру.

У видаленому повідомленні Мінекономіки йшлося, що:

"Координаційний центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган... У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання".

Також Центр мав розглядати пропозиції державних органів щодо визнання підприємств критично важливими для економіки.

Державні органи мали б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.

Нагадаємо:

1 липня тодішній міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив на трибуні Верховної Ради, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тисяч.

Перед цим, 25 червня, Мінекономіки затвердило нові критерії, за якими підприємства, установи та організації зможуть отримати статус важливих для національної економіки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, яким керуватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Олександр Кравченко (керівний партнер українського офісу McKinsey & Company) очолив Міністерство економіки та довкілля, замінивши на посаді Олексія Соболева.