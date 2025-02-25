Новости 25 февраля: изменения в бронировании, детали соглашения о недрах, возвращение украинцев

О чем говорили сегодня?

О недрах: Украина и США согласовали детали договора о недрах. Обновленный договор не предусматривает, что США полностью будут владеть общим с Украиной фондом, но он не имеет четких гарантий безопасности.

О восстановлении Украины: Через три года после полномасштабного вторжения общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составляет 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия, что в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины за 2024 год.

Об украинцах за рубежом: После того, как в Украине станет безопасно, в нее вернется 30% тех, кто ее покинул после начала полномасштабного вторжения РФ, однако большая часть из эмигрантов - не вернется.

Украинцы, которые находятся в других странах, смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах.

О бронировании: Кабинет министров продлил действие отсрочек забронированных работников до 31 марта.

О пенсиях: Кабинет министров утвердил решение об индексации пенсий, которая должна состояться 1 марта. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.

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