Україні потрібно 524 мільярди доларів на відновлення та реконструкцію

Через три роки після повномасштабного вторгнення загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття, що в 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік.

Про це свідчать дані уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН.

За оцінкою RDNA4, який охоплює втрати з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року, прямі збитки в Україні наразі досягли 176 млрд доларів проти 152 млрд доларів у RDNA3 від лютого 2024 року.

Зазначається, що найбільше постраждали сектори житла, транспорту, енергетики, торгівлі та промисловості та освіти.

Згідно з поточною оцінкою, 13 відсотків загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано. З цим зіштовхнулись понад 2,5 млн домогосподарств.

В енергетичному секторі на 70% порівняно з попередньою оцінкою збільшилась кількість пошкоджених або знищених активів, включаючи інфраструктуру виробництва, передачі, розподілу та централізованого теплопостачання.

Найближчі до лінії фронту області (Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська, а також Київська) зазнали близько 72% від загального збитку.

Потреби у реконструкції та відновленні є найвищими в житловому секторі (майже 84 млрд доларів) від загальних довгострокових потреб. Далі йдуть транспортний сектор (майже 78 млрд доларів), енергетика та добувна галузь (майже 68 млрд доларів), торгівля та промисловість (понад 64 млрд доларів) і сільське господарство (понад 55 млрд доларів). У всіх секторах лише витрати на розчищення сміття та управління ним досягають майже 13 млрд доларів.

Нагадаємо:

Вартість післявоєнного відновлення в Україні станом на кінець 2023 року зросла на 75 млрд дол і становила 486 млрд дол.