Новини 24 квітня: Викрили масштабну мережу казино, у Києві дорожчає паркування

Про що сьогодні говорили

Про казино. В Україні викрили масштабну мережу казино з оборотом п'ять мільярдів, яку створили двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України та залучили до роботи ще сім українців.

Про телемарафон. "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами про створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" у 2026 році на загальну суму 637,96 млн грн.

Про тарифи на паркування. В Києві з 27 квітня на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" змінюються тарифи на паркування.

Про дерегуляцію. Уряд ухвалив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Про доступні ліки. З 1 липня до програми "Доступні ліки" додадуть значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні.

Про пошту. Через безпекові умови закривається відділення компанії "Нова пошта" у селищі Комишуваха, Запорізької області.

Про Львівський аеропорт. Львівська ОВА підписала з аеропортом та владою Сокільників меморандум про врегулювання спірних питань розвитку територій, прилеглих до міжнародного аеропорту "Львів".

Про російський мазут. Сінгапур, найбільший у світі порт для бункерування суден, заміщує втрачені вантажі з Близького Сходу російською нафтою, оскільки війна з Іраном і далі дестабілізує глобальні енергетичні ринки.

Про Росію. Найбільший у Росії вертикально інтегрований агрохолдинг почав закривати підприємства в Бєлгородській області у зв'язку з високим рівнем ризику для персоналу та виробничих процесів на прикордонній території.

Екслюзиви ЕП

Тверезий спосіб буття: як споживання безалкогольних напоїв стало нормою

На глобальних ринках напоїв уже не один рік фіксується тренд на помірне споживання спиртного та перехід на слабо- або безалкогольні альтернативи. Якщо раніше безалкогольне пиво та вино вважалися нішевими продуктами для окремої категорії споживачів, то за підсумками 2025-го вони остаточно вийшли з тіні, перетворившись на прибутковий бізнес на мільярди доларів.