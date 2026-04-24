Телемарафон отримає 638 мільйонів на цей рік: чий контент найдорожчий

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 22 квітня уклало чотири угоди з телеканалами про створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" у 2026 році на загальну суму 637,96 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Вартість договорів на поточний рік становить близько 179-180 млн грн, окрім найменшого договору з "Інтером" на 100 млн грн.

Ціни за годину різняться, і вони не змінились порівняно з минулим роком.

З урахуванням видатків на ще один телемарафон Freeдом виробникам контенту для обох марафонів заплатили майже 3 млрд грн. Про це свідчать дані "Прозорро" і "Spending".

ТОВ "Ми – Україна" з'явилось у телемарафоні наприкінці 2022 року. Після того як у липні 2022 року "Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію на мовлення державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна".

Директором, власником 79,5% статутного капіталу і бенефіціаром фірми є Ігор Петренко.

За даними нардепа Ярослава Железняка, канал "Ми – Україна" працює на арештованому обладнанні "4 каналу" Олексія Ковальова та, ймовірно, частині обладнання каналу "Наш" Євгена Мураєва.

ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн групи StarLightMedia) належить Віктору Пінчуку.

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського.

ПрАТ "Телеканал "Інтер" володіє підсанкційний Дмитро Фірташ.

В обґрунтуваннях закупівель вказано, що у 2023 році ці телеканали виграли творчий конкурс на право мовити в телемарафоні, тому з ними уклали прямі угоди.

Нещодавно повідомлялося, що ДП "Парламентський телеканал "Рада" повертається у телемарафон. Але воно ще не уклало договір, оскільки нині триває мистецький конкурс.

Читайте також: Не марафоном єдиним: як ICTV та 1+1 заробляють за кордоном

Нагадаємо:

У березні 2025 року повідомлялося, що ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на суму 738 млн грн.

У грудні 2025 року ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало ще чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" на загальну суму 109 млн грн.