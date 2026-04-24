Найбільший агрохолдинг РФ закриває бізнес в Бєлгородській області через обстріли

Група "Русагро", найбільший у Росії вертикально інтегрований агрохолдинг, який посідає 2 місце в країні за виробництвом м'яса, входить до п'ятірки лідерів з виробництва цукру, а також володіє 700 тисячами га сільськогосподарських угідь, почала закривати підприємства в Бєлгородській області.

Про це пише The Moscow Times з посилання на Reuters.

Через обстріли в регіоні зупинять роботу три свинокомплекси "Русагро", йдеться в квартальному звіті компанії.

Рішення прийнято "у зв'язку з високим рівнем ризику для персоналу та виробничих процесів на прикордонній території", пояснює "Русагро".

За її власними оцінками, це призвело до зниження виробництва свинини в першому кварталі на 6 тисяч тонн.

"Русагро" заснована мільярдером Вадимом Мошковичем, який з минулого року перебуває під арештом за звинуваченням у хабарництві.

Група наприкінці 2024 року придбала велику ⁠свинарську компанію "Агро-Белогор'є", що працює в прикордонних районах Бєлгородської області. Остання неодноразово повідомляла про загибель своїх співробітників після повітряних атак, а також про збитки для виробничих майданчиків.

