Уряд спрощує регулювання будівництва

Уряд ухвалив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Про це повідомила премʼєр-міністрка Юлія Свириденко

За її словами, уряд розпочинає системну дерегуляцію для бізнесу, і перший етап — зміни у сфері містобудування.

"Сьогодні уряд ухвалив важливий пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови", – повідомила вона.

"Менше зайвих процедур і зрозумілі правила роботи — найчастіший запит, який чуємо від підприємців по всій країні", – написала Свириденко у Телеграм.

Свириденко зазначила, що підприємці часто говорять про затягнуті строки і відсутність реального вибору, де отримати послугу на початок будівельних робіт.

Уряд запроваджує експериментальний механізм — замовник будівництва зможе обирати, де отримувати адмінпослуги, у місцевому органі чи в Державній інспекції архітектури та містобудування України.

Мета — створити альтернативу в системі і пришвидшити отримання документів, пояснила вона.

Також уряд запроваджує механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень.

"Сьогодні навіть формальна або необґрунтована відмова може на місяці зупинити проєкт. Відтепер такі рішення можна оскаржити до ДІАМ", – розповіла очільниця уряду.

Якщо відмова буде визнана необґрунтованою, замовник зможе продовжити проєктування з дотриманням вимог містобудівної документації — проєкт більше не блокується через формальні рішення.

Мінрозвитку та Міністерству юстиції доручено невідкладно підготувати і внести законопроєкт, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень.

За словами Свириденко, ці рішення є частиною комплексної реформи містобудування. Наступним кроком мають стати законодавчі зміни, зокрема у сфері просторового планування громад та забезпечення правової визначеності в будівництві.

Раніше уряд збільшив з 10 до 30 млн грн компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується з 1 до 3 млн грн.