П'ять мільярдів обороту: в Україні викрили масштабну мережу казино з російським слідом

Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті та залучили до роботи ще 7 українців.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес", – зазначив він.

За його словами, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.

Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.

Таким чином, за даними генпрокурора, відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.

