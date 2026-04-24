Злочин проти громади Львова: Садовий розкритикував дії ОВА щодо аеропорту

ОВА підписала із аеропортом та владою Сокільників меморандум про співпрацю

Львівська обласна військова адміністрація 24 квітня підписала з аеропортом та владою Сокільників меморандум про співпрацю та врегулювання спірних питань розвитку територій, прилеглих до міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Про це повідомили в ОВА.

"Метою меморандуму є координація дій сторін задля забезпечення безпеки польотів, стабільного функціонування аеропорту, а також збалансованого розвитку прилеглих територій з урахуванням інтересів громади", - зазначено в повідомленні.

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко розповів, що документ покликаний визначити спільні підходи до розвитку аеропорту та врегулювати дискусійні питання.

"Фактично єдина територія, де можливий розвиток аеропорту, — це напрямок Сокільницької громади. З боку Львова такі можливості вже обмежені існуючою забудовою", - наголосив Бучко.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий різко розкритикував таке рішення, вважаючи, що у документі йдеться про забудову житлом території, яка межує з летовищем.

"Це рішення — один із найбільших злочинів проти громади Львова. Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорту", - написав він у телеграм-каналі.

Він розповів, що направив десятки звернень щодо цього питання, зокрема, президенту, прем'єр-міністру, РНБО, профільним міністрам. Але "це не дало результату".

"Ще з часів радянського союзу ця земля була стратегічним резервом для розвитку летовища. Нікому навіть не спадало на думку її забудовувати.

Ми будемо використовувати всі можливості в рамках чинного законодавства і Конституції, щоб цей грабунок зупинити", - зазначив Садовий.

Видання Zaxid.Net писало, що компанії з орбіти партії "Варта" та франківського забудовника blago стали власниками понад 60 га в Сокільниках біля злітної смуги і їх представники лобіюють перенесення аеропорту в інше місце.