В Україні з 1 липня розширять програму "Доступні ліки"

З 1 липня до програми "Доступні ліки" додадуть значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні.

Про це повідомляє очільниця уряду Юлія Свириденко.

"Отримати їх можна буде безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Заслухала про це доповідь міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка", – зазначила вона.

За словами Свириденко, програмою "Доступні ліки" вже скористалися 6,18 млн українців, препарати доступні у 17 348 аптеках. У програмі вже 748 позицій, найбільший попит — на препарати для серцево-судинних захворювань.

"У другому півріччі до програми увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів", – поінформувала прем'єр-міністр.

Вона доручила Міністерству охорони здоров'я провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску.

Нагадаємо:

Разом з е-рецептом зʼявилась інформація про три найдешевші варіанти потрібних ліків в Національному каталозі цін.