Одна з найбагатших країн світу обирає мазут РФ через Ормуз

Сінгапур, найбільший у світі порт для бункерування суден, заміщує втрачені вантажі з Близького Сходу російською нафтою, оскільки війна з Іраном і далі дестабілізує глобальні енергетичні ринки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Імпорт російського мазуту до Сінгапуру різко зріс після початку конфлікту. За даними Vortexa, обсяг у квітні вже більш ніж удвічі перевищив середньомісячний рівень 2025 року.

Війна і блокада Ормузької протоки підштовхнули світові ціни на енергоносії вгору та спричинили дефіцит ключових продуктів, зокрема авіаційного і суднового пального.

Ціни на нафту, які впливають на вартість суднового пального, відійшли від піків початку квітня, коли Brent наближався до 110 доларів за барель, але в четвер торгувалися біля 106 доларів.

За правилами країн G7 та Євросоюзу російський мазут перебуває під санкціями і не може імпортуватися цими державами. Водночас торгівля ним дозволена в межах цінової стелі, яка дає змогу компаніям перевозити паливо, якщо його куплено за ціною не вище 45 доларів за барель.

У межах зміни політики США тимчасово послабили санкції на російську нафту, що перевозиться морем, щоб стримати зростання цін.

Сам Сінгапур не запроваджував санкцій проти окремих російських нафтопродуктів, але трейдери мають дотримуватися цінової стелі, якщо перевезення здійснюються із залученням західних морських сервісів.

Імпорт мазуту з Близького Сходу до Сінгапуру істотно впав після початку війни. Водночас, за даними Vortexa, поставки з Росії у березні та квітні допомогли частково компенсувати спад із країн затоки.

Поставки з країн затоки у березні та квітні скоротилися сумарно до 336 тис. барелів на добу проти 522 тис. у січні та лютому. Російські вантажі за цей самий час зросли з сумарних 372 тис. до 585 тис. барелів на добу.

Нагадаємо:

Уряд Австралії отримав гарантії від провідних азійських країн-експортерів палива про те, що постачання триватимуть у звичайному режимі, незважаючи на перебої, спричинені війною в Ірані.