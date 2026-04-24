"Нова пошта" закриває єдине відділення у селищі на Запоріжжі через дронові атаки
Через безпекові умови закривається відділення компанії "Нова пошта" у селищі Комишуваха, Запорізької області.
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Рішення про закриття відділення ухвалили через близькість лінії фронту та постійні обстріли FPV-дронами.
"Майже 2 роки це відділення було опорою та важливим логістичним пунктом у прифронтовій громаді.
Щодня сюди приходили близько 100 людей, щоб отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу. Лише за березень через нього пройшло 10 000 посилок", – йдеться у повідомленні.
Відділення Нової пошти в Комишувасі відкрили партнери компанії – батько та син – Микола та Кіріл Грабки. Наразі вони готуються відкрити відділення у одному з сусідніх населених пунктів регіону.
Комишуваха наразі у 18 кілометрах від контрольованої російськими загарбниками території.
АТ "Укрпошта" зупинило роботу у місті Оріхів та селі Преображенка Запорізької області через безпекову ситуацію в населених пунктах.