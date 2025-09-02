Новини 2 вересня: Зеленський підписав закон про "соєві правки", Словаччина "задобрює" Путіна

Про що сьогодні всі говорили?

Про міжнародне фінансування України. Національний банк України говорить, що наразі близько третини з необхідних $65 млрд, які потребує Україна – з підтвердженими джерелами фінансування.

Про "соєві правки". Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який містить так звані "соєві правки", які запроваджують експортні мита на сою та ріпак для стимулювання розвитку переробки сої та ріпаку.

Про урожай. У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 тис. тонн, що стало мінімальним місячним обсягом за більш ніж три роки.

Про валюту. Національний банк України очікує на зростання попиту на валюту, водночас не до рівнів минулого року.

Про російський газ. Словаччина хоче нормалізувати відносини з Москвою і збільшує імпорт російського газу через газопровід "Турецький потік".

Про Дональда Трампа. Сім'я Дональда Трампа збагатилася на $5 млрд після того, як їхня головна криптовалютна компанія запустила торги новою цифровою монетою.

