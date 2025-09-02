Експорт соняшникової олії: найгірший показник за більш ніж три роки

У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 тис. тонн, що стало мінімальним місячним обсягом за більш ніж три роки.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

Це також другий найнижчий місячний показник за останні 14 сезонів, говориться у повідомленні.

"Скорочення відбулося за всіма основними напрямками, зокрема не фіксувалося поставок до Індії", – зазначає АПК-Інформ.

"Зниження темпів експорту даного продукту у вказаний період зумовлено сезонними чинниками, зокрема скороченням пропозиції соняшнику на внутрішньому ринку, що обмежувало переробку, а також зниженням попиту з боку деяких імпортерів в очікуванні поставок більш дешевої олії із сировини нового врожаю", – говориться у повідомленні.

Усього за підсумками поточного 2024/25 МР з України було експортовано 4,73 млн тонн соняшникової олії, що на 24% поступається показнику попереднього сезону та стало мінімумом для останніх трьох сезонів.

Основними факторами, що обмежили експорт даного продукту з України, стали менший урожай соняшнику у 2024 р. та низька маржинальність його переробки.

Водночас поставки на основні ринки збуту в сезоні, що вже завершився, дещо збільшились. До ТОП-3 імпортерів української олії увійшли Індія (767 тис. тонн; +44% до 2023/24 МР), Іспанія (656 тис. тонн; +11%) та Італія (504 тис. тонн; +28%), повідомляє АПК-Інформ.

Заголом поточний сезон став досить складним для українського сектору переробки соняшнику, що змусило заводи шукати кращої рентабельності в переробці сої та ріпаку, а також стало поштовхом для просування "соєво-ріпакових правок", зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн. Такі поставки відбулося вперше з січня 2024 року. До того ж, це найбільший місячний обсяг відвантажень для даного напрямку – до цього ситуативні поставки соєвого шроту до Єгипту не перевищували 3-5,5 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Укоаїна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

У липні 2025 року частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську.